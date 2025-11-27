Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продление контракта «железнодорожниками» с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Правильно сделали. Тем самым сказали, что доверяют. Зачем тренер будет находиться в подвешенном состоянии? Увольнение тренера — это такое дело… его могут уволить в любой момент, когда в этом будет необходимость. А стабильность, если он понимает, что будет еще долго работать, хотя не факт, что именно столько проработает — к лучшему. Сейчас этот этап до перерыва в чемпионате отработает, а следующий этап будет готовить команду. Если второй этап до лета провалит, то, наверное, будут рассматривать на увольнение.

А так, правильно, что продлили контракт. Галактионов молод, он растет, команда в лидерах идет. Почему не продлить соглашение?

Нравится ли как он работает? Не всё мне нравится в его работе. Но он, повторюсь, очень молод. Мне не нравится, что он не может изменить ход матча какими‑то перестановками во время игры, когда не всё складывается. Но то, что продлили соглашение, правильно. Это психология. Поэтому в психологическом плане это и на пользу тренеру, и команде. Они будут спокойно работать. В этом отношении Ротенберга полностью поддерживаю. Он парень очень умный, — цитирует Наумова "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что "Локомотив" продлил контракт с Галактионовым до 2028-го года.