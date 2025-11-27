Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала ситуацию с продажей билетов на ответную встречу 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против санкт-петербургского «Зенита».

Представители клуба отметили, что интерес к игре крайне высок:

«На матче "Динамо" — "Зенит" ожидается аншлаг — уже четвертый на "ВТБ Арене" в первой части сезона. На утро в продаже оставалось совсем минимальное количество билетов. Мы рады, что наши болельщики готовы быть рядом с командой в любой ситуации. Тем более что всех нас ждет такое принципиальное противостояние. И с погодой повезло — для поздней осени она вполне комфортная», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Встреча между «Динамо» и «Зенитом» состоится в четверг, 27 ноября 2025 года, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Первая игра противостояния прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой москвичей со счетом 3:1.