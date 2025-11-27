Португалец Витинья оформил хет-трик в матче против «Тоттенхэма» (5:3). 36-летний Обамеянг дважды отличился в игре с «Ньюкаслом» (2:1). Серу Гирасси записал на свой счёт дубль в поединке с «Вильярреалом» (4:0). А Килиан Мбаппе стал автором покера во встрече с «Олимпиакосом» (4:3).

В список вошли Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Витинья («ПСЖ»).

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 5-го тура, прошедших 25 и 26 ноября.

3.00

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Бетис» — «Утрехт». Прогноз и ставка «Бетису» победы не видать!

Футбол•Сегодня 10:20 Главный триумф. Абидаль, Гутьеррес, Роббен и еще четыре игрока, победивших болезнь

Футбол•Сегодня 02:43 Витинья тащит на себе весь Париж: «Тоттенхэм» был в шаге от сенсации против «ПСЖ

Футбол•Сегодня 02:16 «Ливерпуль» разваливается на глазах: ПСВ втоптал команду Слота в газон «Энфилда»

Футбол•Сегодня 01:13 «Арсенал» подтвердил статус лучшей команды Европы: «Бавария» без шансов сгорела на «Эмирейтс»

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 12:52 Волчья стая против Алонсо: зачем игроки и мадридские медиа осознанно обостряют кризис в «Реале»

Футбол•Вчера 17:33 Адаптируйся или уходи: как упрямство Аморима душит «Манчестер Юнайтед»

Футбол•Вчера 15:32 Хозяин своей судьбы: почему Кейн не спешит продлевать контракт с «Баварией»

Футбол•Вчера 14:31 «Он не будет копировать Пепа». Почему Компани — идеальный кандидат на пост тренера «Ман Сити»

Футбол•25/11/2025 18:51 125 миллионов сомнений: почему Исак рискует стать обузой для «Ливерпуля»

Выбор читателей

Футбол•22/11/2025 20:17 Лучше, чем Роналдо, но хуже, чем Роналду: как Мбаппе провел первые 75 матчей за «Реал»

Бои•21/11/2025 12:57 Топурия, Рахмонов или Усман: с кем драться Махачеву после Маддалены?

Футбол•21/11/2025 14:55 Путь на ЧМ-2026: анализ жеребьевки стыковых матчей

Футбол•22/11/2025 19:24 ЦСКА нацелился на «уральского Ямаля». Кто такой Максим Воронов?

Футбол•22/11/2025 08:01 Надоело греть скамейку: Гонду готов уйти из «Зенита»

Самое интересное

Бои•24/10/2025 12:10 Кормье в 39 лет чемпион UFC, а Фергюсон в 35 уже — все. Почему пик тяжеловесов самый долгий?

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Футбол•22/10/2025 17:18 От Лестера до Леверкузена: как «Мьельбю» вошел в клуб самых неожиданных чемпионов