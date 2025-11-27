Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 5-го тура, прошедших 25 и 26 ноября.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе globallookpress.com

В список вошли Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель») и Витинья («ПСЖ»).

Португалец Витинья оформил хет-трик в матче против «Тоттенхэма» (5:3). 36-летний Обамеянг дважды отличился в игре с «Ньюкаслом» (2:1).  Серу Гирасси записал на свой счёт дубль в поединке с «Вильярреалом» (4:0).  А Килиан Мбаппе стал автором покера во встрече с «Олимпиакосом» (4:3).

Победителя определят голосованием на официальном сайте УЕФА.