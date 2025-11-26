Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал поражение команды от «Байера» (0:2) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Джон Стоунз globallookpress.com

«Не хочется оправдываться, хотя было бы легко сослаться на большое количество изменений в составе. В этом сезоне каждый из нас выполняет свою часть работы. Мы выигрываем и проигрываем вместе. У нас всё получалось, мы были в хорошем тонусе — поэтому нынешний результат так сильно расстраивает.

Мы обязаны извлечь из этого урок. Нужно запомнить это чувство разочарования, понять цену ошибки на таком уровне и превратить эти эмоции в топливо, которое поможет нам прибавить и исправиться», — приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.

«Сити» занимает шестое место в сводной таблице Лиги чемпионов, имея в активе 10 очков.