Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов продлил контракт с клубом.

Михаил Галактионов globallookpress.com

По информации пресс-службы клуба, новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

«Михаил Михайлович был назначен на должность в конце 2022 года. С этого момента клуб выбрал долгосрочную стратегию по развитию молодых российских футболистов, в частности — воспитанников Академии.

Галактионов — второй тренер в российской истории "Локомотива" по количеству матчей во главе клуба. По этому показателю он уступает лишь легендарному Юрию Сёмину.

Удачи, прогресса и достижения больших целей, Михаил Михайлович! » — говорится в заявлении «Локомотива».

В настоящий момент «Локомотив» идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.