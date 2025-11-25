Полузащитник «Челси» Коул Палмер вернулся к работе с основной группой, о чём сообщил главный тренер команды Энцо Мареска.

Коул Палмер globallookpress.com

«Пока сложно сказать, когда он будет полностью готов, но это должно случиться совсем скоро. Палмер уже тренируется на поле и приступил к упражнениям с мячом. Он чувствует себя хорошо.

Сейчас мы полностью сфокусированы на матче Лиги чемпионов против "Барселоны", а затем начнём подготовку к игре с "Арсеналом". Не думаю, что он сможет принять участие в этих двух встречах, но его прогресс внушает оптимизм», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Ранее сообщалось, что Палмер получил перелом пальца ноги. Матч «Челси» — «Барселона» состоится сегодня, 25 ноября.