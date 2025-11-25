Руководство мадридского «Реала»﻿ полностью поддерживает главного тренера Хаби Алонсо﻿, считая его идеальным руководителем команды несмотря на не самые удачные результаты в последних матчах.

Хаби Алонсо globallookpress.com

По данным Marca, клуб одобряет все тактические решения Алонсо, включая эксперименты и замены Винисиуса Жуниора﻿. Алонсо рассматривается как лидер проекта, чей авторитет превосходит авторитет любого игрока. При этом руководство не волнует нестабильность, вызванная потерей очков — это воспринимается как нормальное явление.

После 13 туров «Реал»﻿ лидирует в Ла Лиге, опережая «Барселону»﻿ всего на одно очко. В Лиге чемпионов мадридцы занимают седьмое место в группе с девятью очками после четырех туров.