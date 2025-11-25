Руководство мадридского «Реала» полностью поддерживает главного тренера Хаби Алонсо, считая его идеальным руководителем команды несмотря на не самые удачные результаты в последних матчах.
По данным Marca, клуб одобряет все тактические решения Алонсо, включая эксперименты и замены Винисиуса Жуниора. Алонсо рассматривается как лидер проекта, чей авторитет превосходит авторитет любого игрока. При этом руководство не волнует нестабильность, вызванная потерей очков — это воспринимается как нормальное явление.
После 13 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге, опережая «Барселону» всего на одно очко. В Лиге чемпионов мадридцы занимают седьмое место в группе с девятью очками после четырех туров.