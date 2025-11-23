Лондонский «Челси» и «Тоттенхэм» готовы подписать в зимнее трансферное окно полузащитника «Атлетико» Нико Уильямса.

Нико Уильямс globallookpress.com

По данным издания Fichajes, английские клубы предлагают за 23-летнего чемпиона Евро-2024 в составе сборной Испании 70 млн евро единым траншем.

Летом 2025 года Уильямс-младший был близок к переходу в «Барселону», но в итоге трансфер сорвался, а вингер заключил новое соглашение на улучшенных условиях с родным клубом до 2035 года.

В этом сезоне полузащитник провел 10 игр за басков, забил 2 мяча и выполнил 2 голевые передачи.