Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем Эрлинге Холанне.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Он — талант своего поколения. Его физические данные, скорость и природный голевой инстинкт делают его уникальным. Такие игроки появляются раз в несколько поколений», — приводит слова Гвардиолы Marca.

В нынешнем сезоне норвежец провёл за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, отметившись 19 голами и одной голевой передачей.

Действующий контракт Холанна с английским клубом рассчитан до лета 2034 года. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €180 млн.