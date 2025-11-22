Завершились два матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» Д сыграла вничью со «Штутгартом» (3:3).
У «шмелей» голы записали на свой счет Эмре Джан на 34-й минуте с пенальти, Максимилиан Байер на 41-й и Карим Адейеми на 89-й минуте.
В составе «Штутгарта» хет-трик оформил Дениз Ундав, отличившись на 47-й, 71-й и 90+1-й минутах.
Результат матча
После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе. «Штутгарт» — на 5-й позиции с тем же количеством баллов.
«Боруссия» М на чужом поле разгромила «Хайденхайм» со счетом 3:0.
У менхенгладбахской команды голы забили Кевин Дикс на 45+1-й минуте с пенальти, Харис Табакович на 55-й и Суто Матино на 76-й минуте.
«Боруссия» М располагается на 11-й строчке с 12-ю очками в активе, а «Хайденхайм» занимает последнее 18-е место с 5-ю баллами.