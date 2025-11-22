Завершились два матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Д сыграла вничью со «Штутгартом» (3:3).

У «шмелей» голы записали на свой счет Эмре Джан на 34-й минуте с пенальти, Максимилиан Байер на 41-й и Карим Адейеми на 89-й минуте.

В составе «Штутгарта» хет-трик оформил Дениз Ундав, отличившись на 47-й, 71-й и 90+1-й минутах.

Результат матча

Боруссия ДДортмундБоруссия Д3:3ШтутгартШтутгартШтутгарт
1:0 Эмре Джан 34' пен. 2:0 Максимилиан Байер 42' 2:1 Дениз Ундав 47' 2:2 Дениз Ундав 71' 3:2 Карим Адейеми 89' 3:3 Дениз Ундав 90+1'
Боруссия Д:  Грегор Кобель,  Вальдемар Антон,  Нико Шлоттербек,  Юлиан Рюэрсон,  Эмре Джан,  Феликс Нмеча,  Карни Чуквуэмека (Карим Адейеми 78'),  Джоб Беллингем,  Максимилиан Байер (Фабиу Силва 90'),  Юлиан Брандт (Даниэль Свенссон 73'),  Серу Гирасси
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Максимилиан Миттельштадт (Николас Нартей 80'),  Юлиан Хабот,  Лоранс Ассиньон,  Джейми Левелинг (Йоша Вагноман 90'),  Билаль эль-Ханнус,  Ангело Штиллер (Атакан Каразор 90'),  Чема Андрес (Рамон Хендрикс 80'),  Финн Ельч,  Дениз Ундав,  Тьягу Томаш (Крис Фюрих 73')
Жёлтые карточки:  Максимилиан Байер 81'  —  Финн Ельч 24'

После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе.  «Штутгарт» — на 5-й позиции с тем же количеством баллов.

«Боруссия» М на чужом поле разгромила «Хайденхайм» со счетом 3:0.

У менхенгладбахской команды голы забили Кевин Дикс на 45+1-й минуте с пенальти, Харис Табакович на 55-й и Суто Матино на 76-й минуте.

«Боруссия» М располагается на 11-й строчке с 12-ю очками в активе, а «Хайденхайм» занимает последнее 18-е место с 5-ю баллами.