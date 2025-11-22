Завершились два матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Карим Адейеми — игрок «Боруссии» Д globallookpress.com

«Боруссия» Д сыграла вничью со «Штутгартом» (3:3).

У «шмелей» голы записали на свой счет Эмре Джан на 34-й минуте с пенальти, Максимилиан Байер на 41-й и Карим Адейеми на 89-й минуте.

В составе «Штутгарта» хет-трик оформил Дениз Ундав, отличившись на 47-й, 71-й и 90+1-й минутах.

Результат матча Боруссия Д Дортмунд 3:3 Штутгарт Штутгарт 1:0 Эмре Джан 34' пен. 2:0 Максимилиан Байер 42' 2:1 Дениз Ундав 47' 2:2 Дениз Ундав 71' 3:2 Карим Адейеми 89' 3:3 Дениз Ундав 90+1' Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Феликс Нмеча, Карни Чуквуэмека ( Карим Адейеми 78' ), Джоб Беллингем, Максимилиан Байер ( Фабиу Силва 90' ), Юлиан Брандт ( Даниэль Свенссон 73' ), Серу Гирасси Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт ( Николас Нартей 80' ), Юлиан Хабот, Лоранс Ассиньон, Джейми Левелинг ( Йоша Вагноман 90' ), Билаль эль-Ханнус, Ангело Штиллер ( Атакан Каразор 90' ), Чема Андрес ( Рамон Хендрикс 80' ), Финн Ельч, Дениз Ундав, Тьягу Томаш ( Крис Фюрих 73' ) Жёлтые карточки: Максимилиан Байер 81' — Финн Ельч 24'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 4 Удары мимо 6 46 Владение мячом 54 2 Угловые удары 4 3 Офсайды 1 13 Фолы 10

После этого матча «Боруссия» Д занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 22 очками в активе. «Штутгарт» — на 5-й позиции с тем же количеством баллов.

«Боруссия» М на чужом поле разгромила «Хайденхайм» со счетом 3:0.

У менхенгладбахской команды голы забили Кевин Дикс на 45+1-й минуте с пенальти, Харис Табакович на 55-й и Суто Матино на 76-й минуте.

«Боруссия» М располагается на 11-й строчке с 12-ю очками в активе, а «Хайденхайм» занимает последнее 18-е место с 5-ю баллами.