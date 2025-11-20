Бывший капитан московского «Динамо» Александр Точилин считает, что работу Ролана Гусева во главе бело-голубых надо будет оценивать после окончания первой части чемпионата.

Ролан Гусев globallookpress.com

«После ухода Марцела Лички у команды под руководством Гусева тогда был определенный всплеск. Сначала три игры выиграли, потом проиграли "Краснодару" в чемпионской игре. На сегодняшний момент будет что‑то похожее. Для того, чтобы оценивать работу Ролана Гусева, трех игр тогда было недостаточно. Понятно, что после ухода Лички какие‑то изменения при Гусеве произошли. Но все равно это был тот фундамент, который заложил именно Личка.

С Карпиным сейчас похожая ситуация. Работу Гусева можно будет оценивать уже после зимы, когда у него будет время сделать какие‑то изменения под себя и нормально подготовить команду», — сказал Точилин «Матч ТВ».

48-летний Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина. Он воспитанник клуба и провел за команду 8 сезонов (1994-2001).