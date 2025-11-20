Хавбек «Монако» Александр Головин назвал самого техничного футболиста сборной России.

Александр Головин globallookpress.com

Сборная России 12 ноября разошлась миром с Перу (1:1) в товарищеском матче в Санкт‑Петербурге. Затем в субботу россияне уступили Чили (0:2).

«Для меня самый техничный игрок в сборной России — Леха Миранчук. Мне очень нравится его стиль техники. Это стиль бывает разным. У него очень классное первое касание. Ему любую передачу дают, он ее останавливает так, как будто у него мяч и был. Такая у него особенность. С ним очень легко играть, это правда. Мы с ним уже десять лет в сборной России. Может быть, и поэтому легко тоже. Мы уже очень долго вместе. Помню, когда я только пришел и он тоже, сразу с ним было не так сложно добиться понимания», — сказал Головин на «Матч ТВ».