Хавбек «Монако» Александр Головин назвал самого техничного футболиста сборной России.

Александр Головин
Александр Головин globallookpress.com

Сборная России 12 ноября разошлась миром с Перу (1:1) в товарищеском матче в Санкт‑Петербурге.  Затем в субботу россияне уступили Чили (0:2).

«Для меня самый техничный игрок в сборной России — Леха Миранчук.  Мне очень нравится его стиль техники.  Это стиль бывает разным.  У него очень классное первое касание.  Ему любую передачу дают, он ее останавливает так, как будто у него мяч и был.  Такая у него особенность.  С ним очень легко играть, это правда.  Мы с ним уже десять лет в сборной России.  Может быть, и поэтому легко тоже.  Мы уже очень долго вместе.  Помню, когда я только пришел и он тоже, сразу с ним было не так сложно добиться понимания», — сказал Головин на «Матч ТВ».