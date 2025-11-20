Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я устал. Я вымотался уже после 30 минут бега во время благотворительного матча сегодня. В футболе нет больше ничего, что могло бы меня мотивировать, поскольку уже многого добился в нём.

Я сделал всё, что мог сделать. Теперь пришло время насладиться временем с семьёй», — приводит слова Фернандиньо Globo Esporte.

Недавно полузащитнику исполнилось 40 лет. Он известен по выступлениям за «Шахтер», «Атлетико Паранаэнсе» и «Манчестер Сити». В составе «горожан» он пять раз выигрывал АПЛ, а за «Шахтер» Кубок УЕФА.

За сборную Бразилии Фернандиньо провел 53 матча и забил 2 мяча.