Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Фернандиньо объявил о завершении профессиональной карьеры.

Фернандиньо
Фернандиньо globallookpress.com

«Я устал.  Я вымотался уже после 30 минут бега во время благотворительного матча сегодня.  В футболе нет больше ничего, что могло бы меня мотивировать, поскольку уже многого добился в нём.

Я сделал всё, что мог сделать.  Теперь пришло время насладиться временем с семьёй», — приводит слова Фернандиньо Globo Esporte.

Недавно полузащитнику исполнилось 40 лет.  Он известен по выступлениям за «Шахтер», «Атлетико Паранаэнсе» и «Манчестер Сити».  В составе «горожан» он пять раз выигрывал АПЛ, а за «Шахтер» Кубок УЕФА.

За сборную Бразилии Фернандиньо провел 53 матча и забил 2 мяча.