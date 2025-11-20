Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что «Краснодар» является фаворитом в матче против железнодорожников.

«Краснодар» в матче 16‑го тура РПЛ 23 ноября встретится на выезде с «Локомотивом».

«Для меня фаворит — "Краснодар", он все‑таки чемпион и идет на первом месте, но я верю в "Локомотив" и верю, что он сможет хорошо сыграть против гранда.

Будет очень интересный матч, потому что плотность в таблице высокая, все борются за очки, которые очень нужны», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

«Краснодар» с 33 очками лидирует в таблице РПЛ. «Локомотив» (30) идет на 4-м месте.