Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о защитнике своей команды Ашрафе Хакими.

Ашраф Хакими — защитник ПСЖ globallookpress.com

Напомним, что марокканский защитник признан лучшим футболистов Африки в 2025-м году.

«Считаю Хакими одним из лучших футболистов мира. Он лучший игрок Африки, добился невероятных успехов в прошлом сезоне. Ашраф — лидер ПСЖ и капитан сборной Марокко. Очень им горжусь», — приводит слова Аль-Хелаифи Footmercato.

В нынешнем сезоне Хакими провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.