Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о будущем в московском клубе хавбека Дмитрия Баринова.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Если клуб не договорится с игроком и будет хорошее предложение, то зимой надо его продавать. Это как, наверное, было в ЦСКА в прошлом году со Зделаром, когда он в "Зенит" перешел. Либо что‑то получить, либо он бесплатно уйдет. На мой взгляд, это лидер команды. Первая часть этого чемпионата — одна из лучших у Дмитрия за последние несколько лет. Он находится в прекрасной форме.

Понятно, что-либо "Локомотив" предлагает ему очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но для Локомотива это будет потеря, конечно. Если, они еще и Батракова зимой потеряют, то бороться за чемпионство будет вообще в нереально», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Баринов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.