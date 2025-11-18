Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями после разгромной победы над Словакией (6:0) и выхода команды в финальную стадию ЧМ-2026.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«Эмоции исключительно положительные, атмосфера в раздевалке тоже отличная. Победа полностью заслуженная.

Команда провела великолепный матч, действовала с большим прессингом. Уже в первые десять минут было ощущение, что мы способны открыть счёт. Возможно, гол пришёл чуть позже, чем хотелось, но затем мы забили несколько действительно красивых мячей.

Развивать этот успех непросто — впереди четырёхмесячная пауза. Мы снова соберёмся лишь в марте. Однако мы постоянно взаимодействуем с клубами, у которых отличные тренеры. Им также важно, чтобы игроки выступали на высоком уровне и сохраняли здоровье и форму. Когда встретимся весной, важно будет помнить о сегодняшнем матче и о том, чего мы можем добиться», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.