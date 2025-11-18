Бывший форвард «Реала» Карим Бензема высказался о нынешней форме Килиана Мбаппе и его роли в мадридской команде.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Сейчас он играет гораздо зрелее. Для Килиана забивать — нечто привычное: он делал это в „ПСЖ» и ещё немало забьёт за „Реал«. В Мадриде от него ждут голов при каждой возможности — таковы требования. Есть матчи, где он обязан брать игру на себя: против „Атлетико», „Ливерпуля«… Эти соперники действуют плотно, и именно в таких ситуациях ему нужно прогрессировать.

Очень важно его взаимодействие с Винисиусом. „Реал» рассчитывает на Мбаппе в ключевые моменты, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но один он трофей не возьмёт — рядом должны быть Винисиус и другие партнёры.

Винисиус, Мбаппе, Родриго — пусть он и не всегда получает много минут — и Беллингем должны постоянно общаться на поле. Кто-то забивает, кто-то отдаёт передачи. Нельзя требовать от Беллингема быть главным бомбардиром — это зона Мбаппе. Так же и Килиан не должен исполнять роль классической „десятки« — это обязанность Беллингема.

Мбаппе стал увереннее, но ему нужно ещё сильнее сосредотачиваться на решающих эпизодах — у него есть всё, чтобы приносить результат команде», — приводит слова Бензема AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 18 мячей и сделал две голевые передачи в 16 матчах за «Реал» во всех турнирах.