В матче 19-го тура Первой лиги «Родина» на выезде переиграла костромской «Спартак» со счетом 2:0.

Забитыми мячами в этой игре отметились Артем Максименко на 29-й минуте и Пап Гуйе на 33-й минуте.

Результат матча

Спартак Кс Кострома 0:2 Родина Москва

0:1 Александр Максименко 29' 0:2 Gueye P. 33'

Спартак Кс: Gaydash M., Zhilmostnykh D. ( Кирилл Капленко 46' ), Tarasov N., Tlekhugov M. ( Khorin A. A. 70' ), Nemchenko A. ( Kiselev G. 46' ), Sadov D. ( Chursin K. 70' ), Александр Саплинов, Иван Енин ( Bugriev S. 76' ), Chikanchi M., Ignatiev M., Supranovich N.

Родина: Александр Максименко, Сергей Волков, Артём Мещанинов ( Иван Кузьмичёв 67' ), Митя Крижан, Артём Сокол, Лео Гогличидз ( Tikhonov D. 85' ), Gueye P. ( Иван Тимошенко 46' ), Андрей Егорычев ( Кирилл Ушатов 74' ), Руслан Фищенко, Аршак Корян, Dyatlov I.

Жёлтые карточки: Tarasov N. 61' — Аршак Корян 61'