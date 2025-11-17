В матче 19-го тура Первой лиги «Родина» на выезде переиграла костромской «Спартак» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в этой игре отметились Артем Максименко на 29-й минуте и Пап Гуйе на 33-й минуте.
Результат матча
Спартак КсКострома0:2РодинаМосква
0:1 Александр Максименко 29' 0:2 Gueye P. 33'
Спартак Кс: Gaydash M., Zhilmostnykh D. (Кирилл Капленко 46'), Tarasov N., Tlekhugov M. (Khorin A. A. 70'), Nemchenko A. (Kiselev G. 46'), Sadov D. (Chursin K. 70'), Александр Саплинов, Иван Енин (Bugriev S. 76'), Chikanchi M., Ignatiev M., Supranovich N.
Родина: Александр Максименко, Сергей Волков, Артём Мещанинов (Иван Кузьмичёв 67'), Митя Крижан, Артём Сокол, Лео Гогличидз (Tikhonov D. 85'), Gueye P. (Иван Тимошенко 46'), Андрей Егорычев (Кирилл Ушатов 74'), Руслан Фищенко, Аршак Корян, Dyatlov I.
Жёлтые карточки: Tarasov N. 61' — Аршак Корян 61'
У «Родины» теперь стало 34 очка и третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Спартак» с 33 баллами идет четвертым.