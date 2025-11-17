Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Игорь Дивеев globallookpress.com

11 ноября «Спартак» расстался со сербским специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

«Когда мне сказали, что Станкович ушёл, я сказал: "Ну, ладно". Какая мне разница? Я в ЦСКА, а не в "Спартаке". Честно говоря, мне по барабану, ушёл он или нет. Это же не мой тренер», — сказал Дивеев в интервью «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдёт на «Лукойл Арене» в Москве в субботу, 22 ноября.