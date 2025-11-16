22-летний аргентинский нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне рассказал, что большое внимание уделяет самоанализу и просмотру собственных матчей, чтобы постоянно совершенствовать свои футбольные навыки.

Джулиано Симеоне globallookpress.com

«Я всегда смотрю все свои игры! Я много наблюдаю за собой… Мне это нравится, и я думаю, что это способ учиться и совершенствоваться. Раньше, как только приходил домой, включал игру и не спал. Теперь у меня получается лучше, и я смотрю её на следующий день», — отметил Симеоне в эфире Cadena SER.

В сезоне 2025/26 нападающий провел за «Атлетико» 16 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал пять результативных передач. За сборную Аргентины он сыграл семь встреч и отличился одним голом.