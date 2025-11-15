Вратарь «Пармы» и сборной Японии Дзион Судзуки не сможет выйти на поле в течение 3-4 месяцев после проведенной операции в Токио.

Дзион Судзуки globallookpress.com

«Хирургическая стабилизация ладьевидной кости и третьего пальца левой руки прошла успешно. Теперь игрок начнет первый этап реабилитации в Японии, постоянно контактируя с медицинским персоналом "Пармы", — говорится в пресс-релизе пармезанцев.

Травма основного голкипера вынуждает "Парму" выйти на рынок свободных агентов в поиске его замены, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний Судзуки считается одним из лучших вратарей Серии А. Всего сыграл в этом сезоне 13 матчей и пропустил в них 16 голов. Сейчас он оценивается в 20 млн евро.