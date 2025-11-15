19-летний хавбек голландского «АЗ Алкмар» Кес Смит привлек внимание со стороны топ-клубов.

Кес Смит globallookpress.com

По данным издания Daily Mail, сейчас за него ведут активную борьбу мадридский «Реал» и «Бавария». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии» и «Ньюкасла».

В контракте Смита есть пункт об отступных в размере £ 20 млн (€ 22,6 млн), который активировать может любой желающий.

Всего в этом сезоне полузащитник сыграл 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста. Сейчас на портале Transfermarkt его оценивают в € 10 млн.