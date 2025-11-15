15 ноября в городе Вадуц на стадионе «Райнпарк» сборная Лихтенштейна примет сборную Уэльса в матче квалификации на чемпионат мира. Начало игры в 20:00 мск.

Лихтенштейн самый последний в группе J без единого балла в активе и с ним все понятно. У сборной Уэльса идет борьба за место на мундиале и за два тура до конца валлийцы имеют неплохой козырь в рукаве — две игры в запасе, тогда как у Северной Македонии осталась всего одна, причем с самими валлийцами.

Таким образом, в следующем туре нас ждет настоящая драма, ну а остроты добавит сегодняшняя победа гостей. Тогда они сравняются с македонцами по очкам. Именно поэтому в предстоящей игре «Драконы» будут играть безо всяких поблажек для соперника.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры расставили такие котировки: 50.0 на победу Лихтенштейна и 1.03 на победу Уэльса.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится крупной победой Уэльса со счетом 8:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Лихтенштейн — Уэльс и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

