В матче пятого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Испании на выезде переиграла команду Грузии со счетом 4:0.
Автором дубля в этой встрече стал Микель Оярсабаль, а еще по одному забитому мячу на счету Мартина Субименди и Феррана Торреса.
Результат матча
ГрузияТбилиси0:4ИспанияМадрид
0:1 Микель Оярсабаль 11' пен. 0:2 Мартин Субименди 22' 0:3 Ферран Торрес 35' 0:4 Микель Оярсабаль 63'
Грузия: Георгий Мамардашвили, Владимир Мамучашвили, Саба Гогличидзе (Гурам Кашия 46'), Лука Лочошвили, Георгий Гочолеишвили, Анзор Меквабишвили (Георгий Цитаишвили 72'), Зурико Давиташвили, Отар Китеишвили, Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе (Георгий Квилитая 72'), Iuri Tabatadze (Георгий Квернадзе 57')
Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль (Борха Иглесиас 71'), Фабиан Руис (Пабло Барриос 62'), Мартин Субименди, Микель Мерино (Фермин Лопес 62'), Педро Порро (Маркос Льоренте 46'), Ферран Торрес (Ереми Пино 80')
Жёлтая карточка: Микель Мерино 57' (Испания)
В параллельной игре этой группы сборная Турции выиграла у команды Болгарии со счетом 2:0. Один из мячей забил Хакан Чалханоглу, а также автогол в пассиве Атанаса Чернева.
После этих матчей Испания с 15 очками лидирует в группе Е, Турция (12) — вторая, Грузия (3) — третья, Болгария (0) — последняя.