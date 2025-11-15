В матче пятого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Испании на выезде переиграла команду Грузии со счетом 4:0.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Автором дубля в этой встрече стал Микель Оярсабаль, а еще по одному забитому мячу на счету Мартина Субименди и Феррана Торреса.

Результат матча Грузия Тбилиси 0:4 Испания Мадрид 0:1 Микель Оярсабаль 11' пен. 0:2 Мартин Субименди 22' 0:3 Ферран Торрес 35' 0:4 Микель Оярсабаль 63' Грузия: Георгий Мамардашвили, Владимир Мамучашвили, Саба Гогличидзе ( Гурам Кашия 46' ), Лука Лочошвили, Георгий Гочолеишвили, Анзор Меквабишвили ( Георгий Цитаишвили 72' ), Зурико Давиташвили, Отар Китеишвили, Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе ( Георгий Квилитая 72' ), Iuri Tabatadze ( Георгий Квернадзе 57' ) Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль ( Борха Иглесиас 71' ), Фабиан Руис ( Пабло Барриос 62' ), Мартин Субименди, Микель Мерино ( Фермин Лопес 62' ), Педро Порро ( Маркос Льоренте 46' ), Ферран Торрес ( Ереми Пино 80' ) Жёлтая карточка: Микель Мерино 57' (Испания)

Статистика матча 2 Удары в створ 6 2 Удары мимо 1 40 Владение мячом 60 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 0 8 Фолы 8

В параллельной игре этой группы сборная Турции выиграла у команды Болгарии со счетом 2:0. Один из мячей забил Хакан Чалханоглу, а также автогол в пассиве Атанаса Чернева.

После этих матчей Испания с 15 очками лидирует в группе Е, Турция (12) — вторая, Грузия (3) — третья, Болгария (0) — последняя.