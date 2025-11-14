«Галатасарай» начал переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим команды Мауро Икарди, сообщает Sky Sports.

Мауро Икарди globallookpress.com

По информации источника, стамбульцы заинтересованы в том, чтобы 32-летний нападающий остался в команде, его контракт действует до 2026 года. Подчеркивается, что клуб не хочет продавать игрока в зимнее трансферное окно.

Икарди перешёл в «Галатасарай» из «ПСЖ» летом 2023 года за 19 млн евро.

В текущем сезоне футболист форвард в составе клуба 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами.