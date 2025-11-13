Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал результат товарищеской встречи с Перу (1:1).

Эпизод матча Россия — Перу globallookpress.com

«Неоднозначная игра. Неплохо начали, было преимущество, но моментов особо не создавали. Результат не порадовал, пропустили этот ненужный гол в конце. Сборная Перу мне понравилась. Они на каждом участке поля бились. Они выбрали играть в три защитника, а для нас это было не очень удобно, тяжелопроходимая оборона. Из‑за того, что такой маленький отрезок был между играми чемпионата и играми сборной, просто не удалось оптимальный состав выставить. На мой взгляд, предыдущие матчи, где в первой игре была связка железнодорожников, а в следующей армейская и были равные составы, были достаточно целостные. С Чили нужно сыграть оптимальным составом и победить. Не смотреть, кто сыграл все 90 минут и разделять. На последний матч в этом году должен прям супероптимальный состав выйти, как будто это матч чемпионата мира. В матче с Перу связки не работали, сыгранности не было в центральной зоне, недопонимание было. В прошлых матчах Карпину удалось правильно разделить два состава, были два равных сильных состава», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России сыграет против команды Чили 15 ноября в Сочи.