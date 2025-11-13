Вице-президент Перуанской ассоциации футбола Артуро Риоса сообщил о готовности сборной Перу провести еще один товарищеский матч со сборной России.﻿

Фрагмент матча Россия — Перу globallookpress.com

«Мы бы хотели снова сыграть со сборной России. Это большая команда. В будущем мы были бы счастливы снова сыграть. Конечно, нам было бы интересно пригласить сборную России в Перу и сыграть у нас»,﻿ — цитирует Риоса ТАСС.

12 ноября сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) в товарищеском матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Следующий матч сборная проведет 15 ноября в Сочи против национальной команды Чили.﻿