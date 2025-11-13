Бывший футболист «Зенита» Иван Новосельцев ответил на вопрос о том, кто должен стать новым главным тренером «Спартака».

«Можно пойти от обратного и поставить того, кого еще не было. Аленичев уже был, но ему можно было бы дать второй шанс, Тихонов не был, но ему сейчас вряд ли доверят возглавить "Спартак". У Юрана есть определенные наработки. Единственное, он сам по себе тоже очень эмоциональный. Мне кажется, очень эмоциональным тренерам сложно находиться в "Спартаке". Когда приезжает столько иностранных тренеров, которые не дают нужного результата "Спартаку", почему бы не доверить нашим? Ну, а что они потеряют? Глобально ничего.

Было бы интересно, если бы в "Спартак" пришел Тедеев вместе с Дзюбой и Артем завершил там карьеру. Мне кажется, Тедеев знает, какую игру хочет видеть. Видно, что человек ставит в своей команде определенную тактику, задумку. Это было бы очень интересно. Единственное, не знаю, дали бы Артему зайти в клуб… По Тедееву видно, что человек работает, у него происходит с тренерским штабом мозговой штурм, они выстраивают определенную стратегию, исходя из своих игроков. Придя в "Спартак", он будет так же работать и пытаться склеить весь коллектив. Это не просто пришел человек и, как классный менеджер, мотиватор, начал что‑то говорить. Игроки сами должны бегать, играть. Это тренер с идеей и концепцией, в любой команде это важно.

Из наших на месте "Спартака", может быть, еще попробовал бы Федотова. Всё‑таки человек за короткий отрезок спас "Сочи", достиг второго места, пришел в ЦСКА, взял Кубок, взял второе место. Извините меня, это очень хороший результат за короткий срок», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что место главного тренера «Спартака» стало вакантным после увольнения Деяна Станковича.