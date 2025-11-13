Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал гол Александра Головина, забитый в товарищеском матче с Перу (1:1). Гол был результатом передачи Миранчука.

Алексей Миранчук rfs.ru

«Мы это всё планировали… Вратарь не ожидал, что мы оба пойдем его накрывать. Поэтому подловили его на этом, Сане оставалось не промахнуться», — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

В рамках ноябрьского международного сбора сборная России сыграет еще один товарищеский матч против национальной команды Чили. Игра состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.