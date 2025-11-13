Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал гол Александра Головина, забитый в товарищеском матче с Перу (1:1).  Гол был результатом передачи Миранчука.

Алексей Миранчук
Алексей Миранчук rfs.ru

«Мы это всё планировали… Вратарь не ожидал, что мы оба пойдем его накрывать.  Поэтому подловили его на этом, Сане оставалось не промахнуться», — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

В рамках ноябрьского международного сбора сборная России сыграет еще один товарищеский матч против национальной команды Чили.  Игра состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.