Сборная Англии примет сборную Сербии в матче квалификации на чемпионат мира. Игра состоится 13 ноября в Лондоне в 22:45 по московскому времени.
Для англичан эта квалификация уже закончена. Команда досрочно получила на мундиаль с первой позиции. Ни Албания, ни Сербия ее уже не догонят. При этом у сербов еще есть задача. Они борются за второе место с албанцами и разрыв сейчас всего один пункт.
До конца квалификации осталось два матча. Сейчас гостям однозначно нужна победа, но Сербия еще ни разу в своей истории не обыгрывала Англию. Более того, в первом круге «белые орлы» проиграли с разницей в 5 мячей (0:5).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.27 и 12.0.
- Прогноз на матч от ИИ — победа сборной Англии со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Англия — Сербия смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.