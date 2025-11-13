Сборная Англии примет сборную Сербии в матче квалификации на чемпионат мира. Игра состоится 13 ноября в Лондоне в 22:45 по московскому времени.

Для англичан эта квалификация уже закончена. Команда досрочно получила на мундиаль с первой позиции. Ни Албания, ни Сербия ее уже не догонят. При этом у сербов еще есть задача. Они борются за второе место с албанцами и разрыв сейчас всего один пункт.

До конца квалификации осталось два матча. Сейчас гостям однозначно нужна победа, но Сербия еще ни разу в своей истории не обыгрывала Англию. Более того, в первом круге «белые орлы» проиграли с разницей в 5 мячей (0:5).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 1.27 и 12.0.

Прогноз на матч от ИИ — победа сборной Англии со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Сербия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.