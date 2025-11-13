Габонский нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о трудном периоде во время выступления за лондонский «Челси».﻿

«Переход туда был большой ошибкой. Это была чертовски большая ошибка. В то время у меня был тяжелый период в Барселоне. У меня дома произошло ограбление, и Барсе нужно было продать игрока — меня или Мемфиса Депая — и единственным вариантом был Челси. Поэтому я сказал: Хорошо, ради своей семьи я уеду, даже если это будет Челси… Я думал, может, все будет хорошо,﻿ — сказал Обамеянг в интервью Youtube-каналу Tpoopz TV.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Челси" в сентябре 2022 года за 12 миллионов евро из "Барселоны". Он подписал с лондонским клубом двухлетний контракт, но через год ушел на правах свободного агента в "Марсель". Форвард сыграл за "Челси" в 21 матче, забил три гола и отдал одну голевую передачу.﻿

В текущем сезоне в составе "Марселя" Обамеянг провел 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.﻿