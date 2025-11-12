Российский тренер Сергей Юран прокомментировал момент с пропущенным голом сборной России в товарищеском матче против сборной Перу (1:1).

Сергей Юран globallookpress.com

Единственный гол подопечные Валерия Карпина пропустили на 82‑й минуте после дальнего удара нападающего гостей Алекса Валеры.

«Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции. При всем уважение к Сафонову, думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики.

Это был очень простой мяч, по крайней мере, для меня. Там было 25 метров, и мяч не полетел камнем», — сказал Юран «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против Чили 15-го ноября в 18:00 по мск.