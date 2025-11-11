Крайний полузащитник «Брайтона» Янкуба Минте заинтересовал «Ливерпуль», информирует Football Insider.

Янкуба Минте globallookpress.com

Как сообщает источник, мерсисайдцы видят в 21-летнем гамбийце потенциальную замену Мохамеду Салаху, который не молодеет.

«Брайтон» готов отпустить одного из своих ведущих футболистов, но за сумму не менее 80 млн евро. «Ливерпуль» пока не делал официального предложения по Минте.

В этом сезоне вингер провел 12 матчей, забил один мяч и сделал 3 голевые передачи. Контракт Минте с «чайками» до 2029 года. На Transfermarkt его сейчас оценивают в 35 млн евро.