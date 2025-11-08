Легендарный французский полузащитник Зинедин Зидан не сомневается, что в ближайшее время его бывший клуб «Ювентус» вернет себе лидирующие позиции.

Зинедин Зидан globallookpress.com

«Туринский "Ювентус" навсегда в моем сердце, он снова станет великим. Вначале мне было тяжело, потому что я не привык к ритму тренировок и нагрузкам. Но постепенно мой талант проявился, в том числе благодаря изменению подхода.

"Юве" учит тебя, что нужно побеждать любой ценой. Во Франции, если ты проигрывал матч, ничего не происходило, а в Италии все по-другому», — сказал Зидан в интервью La Gazzetta dello Sport .

После 10 туров туринский клуб идет на шестом месте в таблице Серии А с 18 очками. За «Ювентус» Зидан выступал с 1996 по 2001 год.