«Волга» одержала победу над КАМАЗом (3:1) в матче 18-го тура российской Первой лиги.

У ульяновской команды голы записали на свой счет Игорь Гершун на 10-й минуте, Дмитрий Каменщиков на 45-й и Кирилл Фольмер на 54-й минуте.

Голами в составе КАМАЗа отметились Даниил Шамкин на 57-й минуте и Даниил Моторин на 90-й минуте.

Результат матча КамАЗ Россия. Первая лига 2:3 Волга Ул Ульяновск 1:0 Даниил Шамкин 57'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 61% Владение мячом 39% 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 5 Фолы 7

После этого матча «Волга» располагается на 13-й позиции с 18-ю баллами, а КАМАЗ — на 5-й строчке с 29-ю баллами.