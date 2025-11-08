«Волга» одержала победу над КАМАЗом (3:1) в матче 18-го тура российской Первой лиги.

«Волга»
У ульяновской команды голы записали на свой счет Игорь Гершун на 10-й минуте, Дмитрий Каменщиков на 45-й и Кирилл Фольмер на 54-й минуте.

Голами в составе КАМАЗа отметились Даниил Шамкин на 57-й минуте и Даниил Моторин на 90-й минуте.

Результат матча

КамАЗРоссия. Первая лигаКамАЗ2:3Волга УлВолга УлУльяновск
После этого матча «Волга» располагается на 13-й позиции с 18-ю баллами, а КАМАЗ — на 5-й строчке с 29-ю баллами.