В 12-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле выиграла у «Осасуны» со счетом 1:0.

Рубен Варгас globallookpress.com

Единственный гол на 51-й минуте с пенальти забил швейцарский полузащитник Рубен Варгас.