В 12-м туре испанской Примеры «Севилья» на своем поле выиграла у «Осасуны» со счетом 1:0.
Единственный гол на 51-й минуте с пенальти забил швейцарский полузащитник Рубен Варгас.
Результат матча
СевильяСевилья1:0ОсасунаПамплона
1:0 Рубен Варгас 51' пен.
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Хосе Анхель Кармона, Танги Ньянзу, Маркан, Хуанлу Санчес (Мануэль Буэно 86'), Батиста Менди, Габриэль Суасо, Джибриль Соу (Неманья Гудель 65'), Рубен Варгас (Чидера Эджук 87'), Акор Адамс, Пеке (Альфон Гонсалес 76')
Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Алехандро Катена, Флавиен Бойомо (Хорхе Эррандо 81'), Рауль Гарсия, Рубен Гарсия (Шеральдо Бекер 70'), Икер Муньос, Мойсес Гомес, Хон Монкайола, Энрике Барха (Аймар Орос 54'), Виктор Муньос
Жёлтые карточки: Хосе Анхель Кармона 20', Джибриль Соу 28', Танги Ньянзу 45+2', Габриэль Суасо 83', Батиста Менди 90+3' — Виктор Муньос 21', Хон Монкайола 61', Икер Муньос 90+3'
«Севилья» с 16 очками идет восьмой в таблице Примеры. «Осасуна» (11) — 15-я.