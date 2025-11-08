Вингер московского «Динамо» Артур Гомес приступил к тренировкам на поле, но полноценно восстановится и сможет выходить в официальных матчах только после зимней паузы.

Артур Гомес globallookpress.com

«Сейчас чувствую себя нормально, тренируюсь. Спасибо большое "Динамо", медицинскому штабу и партнерам клуба. Начинаю тренироваться на поле. Нужно какое‑то время, чтобы набрать форму и вернуться в общую группу. На поле появлюсь в следующем году, после зимней паузы», — сообщил 27-летний бразилец «Матч ТВ».

В апреле 2025 года Артур Гомес порвал левое ахилловое сухожилие. Ожидается, что его полноценное восстановление займет около 8 месяцев.

За «Динамо» вингер выступает с сентября 2024 года, всего сыграл в РПЛ 16 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста. На портале Transfermarkt цена Артура Гомеса равна 3,5 млн евро.