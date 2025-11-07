Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о последних новостях из лазарета команды.

«Пулишич восстановился.  Эступиньян и Яшари продолжают набирать форму.  Рабьо и Хименес не выйдут на поле, они вернутся после перерыва на встречи сборных.  У Пулишича было две тренировки, не знаю, сколько минут он получит.  Нкунку очень хорошо сыграл на позиции центрального нападающего против "Ромы", несмотря на не очень хорошую физическую подготовку.  У Леау были судороги, ему нужно поправить здоровье.  Хименес даст нам вариативности.  Думаю, он снова будет доступен к матчу 12-го тура с "Интером", — цитирует Аллегри официальный сайт клуба.

Напомним, что на данный момент "Милан" идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А.