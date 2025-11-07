Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о последних новостях из лазарета команды.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Пулишич восстановился. Эступиньян и Яшари продолжают набирать форму. Рабьо и Хименес не выйдут на поле, они вернутся после перерыва на встречи сборных. У Пулишича было две тренировки, не знаю, сколько минут он получит. Нкунку очень хорошо сыграл на позиции центрального нападающего против "Ромы", несмотря на не очень хорошую физическую подготовку. У Леау были судороги, ему нужно поправить здоровье. Хименес даст нам вариативности. Думаю, он снова будет доступен к матчу 12-го тура с "Интером", — цитирует Аллегри официальный сайт клуба.

Напомним, что на данный момент "Милан" идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А.