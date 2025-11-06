Стала известна символическая сборная 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Деррик Люккассен («Пафос»), Робин Кох («Айнтрахт» Франкфурт), Карлос Аугусто («Интер»).

Полузащитники: Карлуш Форбш («Брюгге»), Ибраим Маза («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Филип Фоден («Манчестер Сити»).

Нападающие: Виктор Осимхен («Галатасарай»), Микель Мерино («Арсенал»).

После 4-х туров в общем этапе Лиги чемпионов «Бавария» занимает 1-е место в таблице с 12-ю баллами в активе.  На 2-й позиции располагается «Арсенал», а 3-ку замыкает «Интер» (у обоих — по 12 баллов).