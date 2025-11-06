Знаменитый в прошлом футболист Андрей Аршавин считает, что московское « Динамо» не сможет в этом сезоне вмешаться в борьбу за золотые медали РПЛ, так как не обладает для этого сильным составом.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Думал, что "Динамо" будет успешнее выступать в чемпионате. В чем причина? Совокупность. Состав, мне кажется, не тот, который может гарантировать борьбу за первое место.

Также нет одного рецепта, увольнять сейчас Карпина или дать ему поработать. Многое зависит от того, чего мы не знаем: как все работает внутри, какие отношения, кто как их видит. С одной стороны, смена тренера может помочь, с другой — его надо оставить в команде.

Стоит у него еще Карпина спросить, мешает ли ему совмещение с работой в сборной России. Конечно, он перегружен работой. Нет пауз, в которые он мог бы отдохнуть. Возможно, в этом тоже причина», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

После 14 туров у «Динамо» 17 очков, 8 место в таблице РПЛ и 15-очковое отставание от лидера «Краснодара».