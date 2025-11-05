Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл разочарован игрой Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в матче с «Ливерпулем».
«Думаю, они слишком усложняют игру. Иногда им просто нужно попробовать пройти защитника. Они ведь явно быстрее всех остальных на поле. Но, возможно, они этого не делают, потому что в штрафной нет никого, кто ждал бы передачу. Возможно, им не хватает того самого центрального нападающего — девятки, вокруг которой строится атака», — сказал бывший вингер «Реала».
«Реал» уступил мерсисайдцам в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1), пропустив от аргентинского полузащитника Алексиса Макалистера.