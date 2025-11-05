Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл﻿ разочарован игрой Килиана Мбаппе﻿ и Винисиуса Жуниора﻿ в матче с «Ливерпулем»﻿.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Думаю, они слишком усложняют игру. Иногда им просто нужно попробовать пройти защитника. Они ведь явно быстрее всех остальных на поле. Но, возможно, они этого не делают, потому что в штрафной нет никого, кто ждал бы передачу. Возможно, им не хватает того самого центрального нападающего — девятки, вокруг которой строится атака», — сказал бывший вингер «Реала»﻿.

«Реал» уступил мерсисайдцам в 4-м туре общего этапа﻿ Лиги чемпионов (0:1), пропустив от аргентинского полузащитника Алексиса Макалистера.