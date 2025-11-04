Российский вратарь Матвей Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мюнхенской «Баварии». Встреча состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Согласно списку, опубликованному на официальном сайте парижского клуба, на игру заявлены 21 футболист, среди которых три голкипера: Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Ренато Марин.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, однако в текущем сезоне россиянин ещё не провёл ни одного матча за команду.