4 ноября в Париже на «Парк-де-Пренс» ПСЖ примет «Баварию» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Старт поединка в 23:00 мск.

ПСЖ имеет 9 очков и является лидером турнирной таблицы. Все благодаря крупной победе 7:2 над «Байером» в прошлом туре. Ранее «парижане» разобрались с «Барселоной» (2:1) и разгромили «Аталанту» (4:0).

«Бавария» с тем же количеством очков следует за ПСЖ на 2-й строчке. В прошлом матче подопечные Венсана Компани разгромили «Брюгге» 4:0, а до этого одолели «Челси» (3:1) и «Пафос» (5:1).

ПСЖ давно не знает поражений, «Бавария» и вовсе выиграла все матчи со старта сезона. Команды в отличной форме, что явно прибавит интереса к предстоящей игре. В последний раз соперники играли на клубном чемпионате мира, где «парижане» победили 2:0.

