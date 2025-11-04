Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказал свое мнение по поводу интереса к лидеру «Локомотива» Алексею Батракову со стороны лучшего клуба Европы прошлого года «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Это нормально, так и должно быть, что "ПСЖ" смотрит за Батраковым. И это очень здорово, что на наших игроков все больше и больше обращают внимание, несмотря на все условия, в которых мы сейчас живем. Это признание нашего футбола», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Известно, что 20-летний Батраков попал в шорт-лист «ПСЖ» и уже летом по нему может последовать официальное предложение. Всего за «Локомотив» полузащитник сыграл 61 матч, забил 28 голов и сделал 14 ассистов.

За сборную России на счету Батракова 8 игр и 3 забитых мяча.