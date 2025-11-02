Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды в дебютном для себя матче 10-го тура Серии А над «Кремонезе» со счетом 2:1.
«Мы играли хорошо большую часть первого тайма, но немного помучились перед перерывом и после него. Но в целом у нас было много голевых моментов. Мы видим потенциал. Идея использования Копмейнерса в тройке защитников заключалась в том, чтобы иметь дополнительного игрока в полузащите с его подвижностью, и он провел отличный матч», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.
После 10 матчей «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 18 очками, а «Кремонезе» располагается на девятой строчке, имея 14 набранных очков.