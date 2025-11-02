Подошли к концу еще две игры 11-го тура французской Лиги 1.

«Лилль» с минимальным счетом 1:0 дома переиграл «Анже».

Автором единственного гола на 45+2-й минуте стал португальский хавбек Феликс Коррейа, ему ассистировал 18-летний талант Аюб Буадди.

Результат матча

Лилль Лилль 1:0 Анже Анже

1:0 Фелиш Коррея 45+3'

Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Шансель Мбемба, Айсса Манди, Калвин Вердонк, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон ( Набиль Бенталеб 79' ), Матиас Фернандес ( Осам Сахрауи 78' ), Фелиш Коррея ( Ngal'ayel Mukau 85' ), Оливье Жиру ( Хамза Игаман 71' )

Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа, Жак Экоми, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Луи Мутон ( Мариус Куркуль 83' ), Химад Абделли, Харис Белькебла ( Ланрой Машин 83' ), Шериф Сидики ( Питер Проспер 72' ), Амин Сбай ( Яссин Белькдим 61' ), Усман Камара

Жёлтая карточка: Калвин Вердонк 88' (Лилль)