Подошли к концу еще две игры 11-го тура французской Лиги 1.
«Лилль» с минимальным счетом 1:0 дома переиграл «Анже».
Автором единственного гола на 45+2-й минуте стал португальский хавбек Феликс Коррейа, ему ассистировал 18-летний талант Аюб Буадди.
Результат матча
ЛилльЛилль1:0АнжеАнже
1:0 Фелиш Коррея 45+3'
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Шансель Мбемба, Айсса Манди, Калвин Вердонк, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Набиль Бенталеб 79'), Матиас Фернандес (Осам Сахрауи 78'), Фелиш Коррея (Ngal'ayel Mukau 85'), Оливье Жиру (Хамза Игаман 71')
Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа, Жак Экоми, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Луи Мутон (Мариус Куркуль 83'), Химад Абделли, Харис Белькебла (Ланрой Машин 83'), Шериф Сидики (Питер Проспер 72'), Амин Сбай (Яссин Белькдим 61'), Усман Камара
Жёлтая карточка: Калвин Вердонк 88' (Лилль)
В другом матче «Тулуза» и «Гавр» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Результат матча
ЛилльЛилль1:0АнжеАнже
1:0 Фелиш Коррея 45+3'
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Шансель Мбемба, Айсса Манди, Калвин Вердонк, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Набиль Бенталеб 79'), Матиас Фернандес (Осам Сахрауи 78'), Фелиш Коррея (Ngal'ayel Mukau 85'), Оливье Жиру (Хамза Игаман 71')
Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа, Жак Экоми, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Луи Мутон (Мариус Куркуль 83'), Химад Абделли, Харис Белькебла (Ланрой Машин 83'), Шериф Сидики (Питер Проспер 72'), Амин Сбай (Яссин Белькдим 61'), Усман Камара
Жёлтая карточка: Калвин Вердонк 88' (Лилль)
«Лилль» поднялся на 4-е место с 20 очками. «Тулуза» (15) идет девятой, «Гавр» (13) — 12-й, а «Анже» (10) — 13-й.