В воскресенье, 2 ноября, «Селтик» сыграет против «Рейнджерс» в рамках 1/2 Кубка Лиги Шотландии. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

91' Первый экстра-тайм начался. Замена в составе «Рейнджерс»: Николас Раскин ушел, вышел Оливер Антман.

90+5' Второй тайм окончен. Будут экстра-таймы.

90+4' Удар Кирана Тирни из пределов штрафной «Рейнджерс», мяч зацепив ногу одного из защитников мимо створа ворот Батлэнда полетел.

90+3' Замена в составе «Рейнджерс»: ушел Джейден Мегома, вышел Макс Ааронс.

90+3' Удар Хататэ из пределов штрафной «Рейнджерс», мяч выше ворот полетел.

90+1' Подача за подачей в штрафную «Рейнджерс» следуют, отбиваются номинальные гости.

90' Добавленное время 4 минуты.

90' Позиционная атака «Селтика», вынуждены футболисты «Рейнджерс» обороняться.

89' Подача Форреста в штрафную «Рейнджерс», удалось защитнику Джону Сауттару выбить мяч на угловой.

87' Вгрызаются футболисты обеих команды в каждый эпизод.

85' Каллум Османд получил передачу от Форреста в штрафной «Рейнджерс», перед ним оставался лишь вратарь Батлэнд, но переиграть голкипера не получилось у нападающего «Селтика».

85' Накал игры очень высок.

83' В меньшинстве продолжают атаковать футболисты «Рейнджерс» на эмоциях после забитого гола.

81' Гоооол! 1:1. Джеймс Тавернье с правой ноги сильно низом послал мяч в левый нижний угол ворот «Селтика», не дотянулся до мяча вратарь Шмейхель.

79' Пенальти в ворота «Селтика», блокировал в падении удар Гассама защитник «Селтика» Энтони Ралстон, мяч в руку ему попал.

78' Замена в составе «Селтика»: Киран Тирни вышел вместо Марсело Сараччи.

77' Повреждение у Марсело Сараччи, медики «Селтика» выбежали на поле.

76' Убегал Гассама к воротам «Селтика» и готовился на нести удар, в последний момент защитник Скэйлз в подкате помешал.

76' В игре по прежнему очень много борьбы, кто её в центре поля выигрывает тот и приступает к атакующим действиям.

74' Удар Хататэ из пределов штрафной «Рейнджерс» после передачи от Форреста, грамотно выбрав позицию вратарь Батлэнд мяч поймал.

72' Желтая карточка показана Николасу Раскину.

72' Замены в составе «Рейнджерс»: Майки Мур и Боян Миовски вышли, ушли Юссеф Шермити и Мохаммед Диоманде.

71' Замены в составе «Селтика»: Рео Хататэ и Каллум Османд вышли, ушли Джонни Кенни и Беньямин Нюгрен.

70' Плотный удар Форреста из пределов штрафной «Рейнджерс» с левой ноги, мяч в перекладину попал.

68' Сараччи прострелил в штрафную «Рейнджерс», где Нюгрен подставив ногу направлял мяч в верхний угол ворот, мяч выше перекладины пролетел.

67' Удар Диоманде из-за пределов штрафной «Селтика», мяч мимо ворот пролетел.

67' Замена в составе «Селтика»: Себастьян Тунекти ушел, вышел Джеймс Форрест.

66' Желтая карточка показана Арне Энгелсу.

64' Батлэнд дважды спас «Рейнджерс» в ходе одной атаки «Селтика». Сначала в упор бил Кенни головой после подачи углового, а затем с края штрафной пробил Сараччи, на угловой в падении перевел мяч вратарь.

62' Желтая карточка показана Каллуму Макгрегору, за срыв атаки «Рейнджерс».

62' Позиционная атака «Селтика», хорошо получается затруднять у футболистов «Рейнджерс» продвижение к своим воротам.

60' Проведя серию атак, игроки «Рейнджерс» отступили на свою половину поля.

«Селтик» — «Рейнджерс»

58' Сразу 3 удара нанесли футболисты «Рейнджерс» в одной атаке, 2 были заблокированы защитниками «Селтика», а удар Шермити парировал в падении вратарь Шмейхель.

57' Желта карточка показана Дайдзэну Маэде.

55' Высокий темп в игре держится, атакой на атаку команды отвечают.

54' Удар Арне Энгелса из-за пределов штрафной «Рейнджерс» на точность, мяч рядом со штангой пролетел.

53' Удар Тавернье из-за пределов штрафной «Селтика», мяч угодив в одного из защитников до ворот Шмейхеля не долетел.

52' Джеймс Тавернье вбросил мяч из-за боковой в штрафную «Селтика», отбились «зелёные».

51' Желтая карточка показана Энтони Ралстону.

50' Прорывался к воротам «Рейнджерс» Кенни, но защитник Сауттар настиг его и выбил мяч в сторону.

49' Удар Гассама из-за пределов штрафной «Селтика», мяч мимо ворот проскакал.

47' Подача с углового Энгелса к воротам «Рейнджерс» получилась слишком сильной, мяч за лицевую улетел.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Рейнджерс»: вышел Джеди Гассама, ушел Данило.

45+3' Перерыв. «Селтик» больше владеет инициативой и заслуженно ведёт в счёте. «Рейнджерс» ещё и в меньшинстве остался по ходу первого тайма, удалился Осгор.

45+3' Желтая карточка показана Остону Трасти, шипами по голове вратаря «Рейнджерс» зацепил американский защитник «Селтика».

45+1' Подача в штрафную Джеймса Тавернье со стандарта, мяч точно в руки вратарю Шмейхелю прилетел.

45' Добавленное время 2 минуты.

43' Не получается у «Рейнджерс» переходить в атаку, в случае потери мяча футболисты «Селтика» сразу в прессинг включаются и мяч возвращают под контроль.

42' Позиционная атака «Селтика», удар Нюгрена из пределов штрафной «Рейнджерс», мяч рядом со штангой пролетел.

40' Грубой стала игра, чего и следовало ожидать от «Дерби Старой Фирмы» рано или поздно.

Тело Осгор покидает поле

38' Тело Осгор удален с поля за удар открытыми шипами в пах защитника «Селтика» Энтони Ралстона. «Рейнджерс» в меньшинстве остаётся.

38' Подача со штрафного Арне Энгелса превратилась в удар в створ ворот «Рейнджерс», надежно сыграл вратарь Батлэнд, поймав мяч руками.

36' Тунекти рвался по левому флангу атаки к воротам «Рейнджерс», но защитник Тавернье в чистом подкате выбил мяч на угловой.

34' Захватили футболисты «Рейнджерс» инициативу.

32' Подача Тавернье к воротам «Селтика» со штрафного, не получилось нанести акцентированного удара Юссефу Шермити с близкого расстояния.

30' Раскин оказался один на один с вратарем «Селтика» в штрафной площади после классной обостряющей передачи от Данило, положился на силу в ударе полузащитник, мяч в Шмейхеля попав на угловой для «Рейнджерс» улетел.

28' Кенни освободившись от опеки в штрафной «Рейнджерс» пробил в ближний угол ворот, в падении на угловой перевел мяч вратарь Батлэнд.

27' С мячом игроки «Селтика», уверенно контролируют они его на своей половине поля. Ошарашены футболисты «Рейнджерс» пропущенным голом.

Джонни Кенни празднует гол

25' Гоооол! 1:0. Джонни Кенни головой переправил мяч в дальний угол ворот «Рейнджерс» после подачи углового «Селтика», Арне Энгелс подавал.

24' Желтая карточка показана Дереку Корнелиусу.

21' Получилось у «Рейнджерс» игру от своих ворот отодвинуть, но до угроз воротам «Селтика» пока дело не доходит.

19' Гол. Автогол Николаса Раскина. Выбивал мяч защитник «Рейнджерс» Джига и угодил в Раскина от которого мяч по недосягаемой траектории для вратаря в дальний угол ворот залетел. Но, после просмотра ВАР, было обнаружено положение «вне игры» у нападающего «Селтика» Маэды в процессе розыгрыша мяча.

18' Дайдзэн Маэда ворвавшись в штрафную площадь «Рейнджерс» пробил в нижний угол ворот, спас вратарь Батлэнд.

17' Сараччи совершил подачу в штрафную «Рейнджерс», спокойно поймал мяч руками вратарь Батлэнд.

16' Позиционная атака «Селтика», приближаются «зелёные» к штрафной площади «Рейнджерс» с мячом.

14' «Рейнджерс» приступил к позиционной атаке, пока мяч дальше середины поля не завили.

12' «Селтик» больше атакует, вынуждены футболисты «Рейнджерс» обороняться.

10' Удар Себастьяна Тунекти из пределов штрафной «Рейнджерс» после прострела Энгельса, мяч выше перекладины ворот Батлэнда полетел.

09' Не самый высокий темп игры в начале матча, осторожничают соперники.

06' Мяч под контролем «Рейнджерс», но игроки «Селтика» сразу включившись в прессинг усложняют начало атаки.

04' Тунекти простреливал в штрафную «Рейнджерс», отбились «синие».

03' Положили мяч вниз игроки «Селтика» и преступили к конструированию позиционной атаки.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Селтика».

До игры

16:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:50 Главным судьей матча будет Ник Уолш.

«Хэмпден Парк»

16:40 Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, вмещающем 52 063 зрителя.

Стартовые составы команд

«Селтик»: Шмейхель, Ралстон, Трасти, Скэйлз, Сараччи, Макгрегор, Энгелс, Тунекти, Нюгрен, Маэда, Кенни.

«Рейнджерс»: Батлэнд, Джига, Сауттар, Корнелиус, Тавернье, Мегома, Диоманде, Раскин, Осгор, Шермити, Данило.