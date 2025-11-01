Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (1:0).

Заур Тедеев globallookpress.com

«Безумно счастлив вернуться в Ростов, это один из моих любимых городов. Свои лучшие годы я провел здесь. Сильно хотел здесь снова победить. Мои футболисты большие молодцы. "Ростов" — одна из сильнейших команд в РПЛ по единоборствам. Где‑то мы были хороши, а где‑то нет, это футбол.

Я не знаю таких матчей, чтобы всё реализовывалось на 100%. Но мы не давали "Ростову" за счет прессинга выходить в атаку. Во втором тайме где‑то полузащитники не успевали, где‑то судья ставил штрафные, как на Эшковале. Важно было не проигрывать единоборства. Большую часть матча мы были сильнее. Но в конце "Ростов" добавил, в каких‑то эпизодах они нас переигрывали. Футбол — это прежде всего сердце, характер и способность удерживать преимущество», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» располагается на 10-й позиции в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ростов» — на 11-й строчке с тем же количеством баллов.