Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Спартаком».

«'Спартак' всегда очень интересно играет с 'Краснодаром'. Могут выиграть 3:0 у них, а потом проиграть в Москве. Вот такой 'Спартак' непредсказуемый. На сегодняшний день 'Краснодар' выглядит очень солидно. Команда стабилизировала игру, выглядят уверенно. Вряд ли 'Спартак' выдержит давление 'Краснодара'», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 2 ноября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.